МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН.

"В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели", — сказал Путин.