МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в январе-сентябре текущего года на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,7 миллиарда долларов, сообщил во вторник в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

"По данным Белстата (национальный статкомитет Белоруссии – ред.), за девять месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру 4,7 миллиарда долларов", — сообщил Богданов на пресс-конференции. По его словам, поступление валютной выручки за девять месяцев увеличилось на 529 миллионов долларов. Главы правительств ЕАЭС встретятся в середине ноября

Замминистра подчеркнул, что за восемь месяцев этого года прирост экспорта составлял 10,8%, таким образом по итогам трех кварталов динамика улучшилась на 1,8 процентных пункта.

Он обратил внимание, что растут поставки во все страны и регионы, включая как традиционный для белорусского продовольствия рынок СНГ, так и дальнее зарубежье.

Основными растущими рынками дальнего зарубежья являются Азиатский регион и страны Европейского союза, пояснил Богданов.

Касаясь экспорта в РФ, замминистра рассказал, что доля России в общем объеме белорусского экспорта в последнее время снижается, что связано с задачей по диверсификации рынка сбыта белорусской продукции и с активным развитием АПК в России.

За последние пять лет доля России снизилась почти на 20 процентных пунктов: если в 2015 году этот показатель был порядка 95%, то в прошлом году – 74,4%, уточнил Богданов.

"В этом году ситуация нетривиальная, видимо, сказывается влияние пандемии и в целом снижение в мире производства, ограничения в передвижении товаров. За восемь месяцев на 5,6% выросли поставки в Россию, особенно активно шли поставки сыров", — отметил замминистра.

Он рассказал, что в целом наибольший вклад в экспорт белорусского продовольствия вносит молочная промышленность, и Белоруссия планирует в ближайшие пять лет увеличить производство молока до 9,2 миллиона тонн против 7,8 миллиона тонн в прошлом году.

На втором месте — мясо и мясопродукты, поэтому производство в стране мяса всех категорий также планируется нарастить в ближайшие пять лет – до 1,4 миллиона тонн против 1,27 миллиона тонн в прошлом году.

В 2020 году Белоруссия поставила за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания на сумму более 5,8 миллиарда долларов, что на 4,3% превысило уровень 2019 года. В текущем году, как сообщал минсельхозпрод, стоит задача увеличить поставки на 4,3%, что составит около 6 миллиардов долларов.

Белоруссия рассчитывает в будущем году увеличить экспорт продовольствия примерно на 7-8% по сравнению с ожидаемым в этом году объемом поставок на внешние рынки — до 6,4-6,5 миллиарда долларов. Власти планируют, что в 2025 году экспорт продуктов питания вырастет до 7 миллиардов долларов.