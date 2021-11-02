Российские компании сократили свой долг по зарплатам
Суммарный долг по зарплате в России с января снизился почти на 16%, до 1,369 миллиарда рублей
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России с января по октябрь снизилась почти на 16%, до 1,369 миллиарда рублей, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"По данным Росстата по состоянию на 1 октября 2021 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 1 миллиард 369 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная задолженность сложилась в:
— обрабатывающем производстве — 41,9%;
— строительстве — 17,2%;
— сельском хозяйстве;
— охоте и лесозаготовках — по 12,7%;
— в сфере здравоохранения и социальных услуг — 6,3%;