МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России с января по октябрь снизилась почти на 16%, до 1,369 миллиарда рублей, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Российские бизнесмены заявили о планах поднять зарплаты

"По данным Росстата по состоянию на 1 октября 2021 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 1 миллиард 369 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задолженность сложилась в:

— обрабатывающем производстве — 41,9%;

— строительстве — 17,2%;

— сельском хозяйстве;

— охоте и лесозаготовках — по 12,7%;

— в сфере здравоохранения и социальных услуг — 6,3%;

— транспорте — 6%;

— добыче полезных ископаемых — 5,3%.