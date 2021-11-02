МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министры Казахстана и России Аскар Мамин и Михаил Мишустин в ходе встречи в Москве обсудили вопросы развития транспортной и транзитной инфраструктуры двух стран, сообщила пресс-служба главы казахстанского премьера.

"В координационном центре правительства РФ Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили вопросы опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т.ч. в рамках коридоров "Западная Европа – Западный Китай", "Север – Юг" и других маршрутов на пространстве ЕАЭС", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении пресс-службы говорится, что за девять месяцев текущего года через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 599,5 тысяч ДФЭ (стандартный контейнер в двадцатифутовом эквиваленте — ред.), что на 37% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай составил 493,5 тысяч ДФЭ (рост на 38%).

По данным пресс-службы, главы правительств также обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации.

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.