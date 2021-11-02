МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. США будут защищать интересы работников своей алюминиевой и сталелитейной промышленности от нечестной конкуренции со стороны Китая, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

Ранее Евросоюз и США договорились о приостановке действия пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. Президент США Джо Байден заявил, что договоренности с ЕС в том числе ограничат доступ "грязной стали" из таких стран, как Китай, на рынки.

"Китай является движущей силой избытка производственных мощностей. КНР вливает миллиарды долларов в сталелитейную промышленность, что наносит ущерб интересам рабочих в США и во всем мире", — заявила Тай в ходе выступления на встрече американского института железа и стали и Ассоциацией производителей стали.

Она отметила, что в прошлом году разница между объемом производства стали и мировым спросом достигла 600 миллионов тонн, этот показатель продолжит расти в будущем. На фоне этого Тай предложила пересмотреть приоритеты в области торговли с Китаем, на который приходится 60% производства стали в мире, с целью "защитить интересы американских рабочих".

"Мы будем напрямую взаимодействовать с Китаем по вопросу его политики в области промышленности. Но мы также примем все необходимые шаги, чтобы защитить себя от ущерба, нанесенного за годы нечестной конкуренции", — заявила Тай.

Американский торгпред добавила, что для этих целей власти должны использовать все инструменты, в том числе сотрудничество с другими странами.

США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.