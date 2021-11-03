МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым с 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия начнут проводить закупки на закрытых тендерах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации. В России проработают новую схему закупок ритейлеров для сдерживания цен

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ведомства будут обязаны при закупках товаров, работ или услуг применять "закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".

При этом, в соответствии с документом, остаются закрытыми закупки Минобороны, СВР и ФСБ.