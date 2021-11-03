МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Установленные объемы квот на экспорт из России азотных и сложных азотосодержащих удобрений позволят российским компаниям как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить отечественный рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Установленные ограничения на вывоз — 5,9 миллиона тонн для азотных и 5,35 миллиона тонн для сложных удобрений — позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок. Отметим, что эти цифры сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период", — сказали в министерстве.

"Минпромторг России разработает приказ, определяющий порядок выдачи лицензии на экспорт, который также будет согласован с Минсельхозом России. Затем объемы экспортных поставок азотных и сложных азотосодержащих удобрений будут распределены между компаниями", — добавили в Минпромторге.