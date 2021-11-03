МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в среду.

Согласно опубликованному им документу, в список компаний, осуществляющих деятельность, которая может нести значительный риск или противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США, также вошли израильские компании NSO Group и Candiru и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy.

Российская Positive Technologies, как заявил американский минторг, включена в список из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США". Ее кибердеятельность, как и упомянутой сингапурской компании, по оценке Вашингтона, "используется для получения доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности частных лиц и компаний по всему миру".

Госдепартамент США в свою очередь пояснил, что включение компаний в список не является "действием против стран, где они находятся, и их правительств".

Согласно публикации госдепа, проведенное расследование показало, что российская и сингапурская компании "ненадлежащим образом используют и поставляют киберинструменты, которые используются для получения незаконного доступа к информационным системам". А израильские NSO Group и Candiru попали в список за то, что "разрабатывают и поставляют иностранным правительствам шпионское программное обеспечение, которое используется против иностранных чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и дипломатов".

Включение в список минторга США означает, что указанные компании попадают под экспортные ограничения и американским гражданам и предприятиям запрещены поставки им каких-либо материалов или услуг.