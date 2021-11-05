МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов, как ожидается, в пятницу вынесет решение по делу ЮКОСа о взыскании с Российской Федерации более 50 миллиардов долларов. Верховный суд Нидерландов объявил о решении по делу ЮКОСа

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение. Но в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все-таки обязал Россию удовлетворить иск. Тогда Минюст РФ заявил, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы и обратится в Верховный суд Нидерландов.

В мае 2020 года Минюст сообщил, что Россия подала в эту судебную инстанцию кассационную жалобу с требованием отменить решение апелляционного суда Гааги по иску акционеров нефтяной компании, согласно которому Российская Федерация должна в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба 57 миллиардов долларов. В министерстве пояснили, что сумма увеличилась до 57 миллиардов в связи с начислением пени.

При этом в Минюсте заявляли, что апелляционный суд проигнорировал многочисленные факты нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. Экс-акционеры получили во владение активы компании путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц. Причем офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, не оплатили акции ЮКОСа. Вместе с тем бывшие владельцы, управляя ЮКОСом, систематически уклонялись от уплаты налогов, допускали нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание средств и прочие противозаконные действия.

Девятнадцатого июня Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации. Впоследствии Россия направила в этот суд просьбу приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров компании, это ходатайство было отклонено.

В апреле нынешнего года заключение генпрокурора Нидерландов, обязывающее Российскую Федерацию выплатить около 50 миллиардов долларов, было направлено Верховному суду Нидерландов. В Минюст России отмечали, что заключение генпрокурора — это только рекомендация для суда.

Предполагалось, Верховный суд вынесет вердикт по этому делу 24 сентября, но суд перенес решение на 5 ноября.