МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Нерабочие дни будут продлены еще на неделю в четырех российских регионах — Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области – до 10 ноября. Соответствующее решение приняли главы этих субъектов, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе. В Москве после окончания нерабочих дней сохранятся некоторые ограничения

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в Новгородской области, который истекал 7 ноября, ещё на неделю с сохранением зарплаты. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной.

В области сохраняются введенные ранее ограничения и добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить режим нерабочих дней до 15 ноября. По его словам, обстановка с коронавирусом в регионе остается напряженной. Вирусолог оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID в России

С 8 ноября жителям области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По решению оперативного штаба режим нерабочих дней в Челябинской области продлен до 12 ноября включительно.

До особого распоряжения нужны QR-коды для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и других объектов, где оказывают подобные услуги. Кроме того, вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания.

До 14 ноября на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала свыше 400 квадратных метров.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней еще на пять рабочих дней — до 12 ноября включительно. В Совфеде пояснили, какими должны быть требования к бизнесу в пандемию

Сохраняются все ранее введенные в области ограничения. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только на вынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Не работают организации, которые оказывают бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.

Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат дистанционное обучение. Школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты, а для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлен до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений оказалось недостаточно для преодоления кризиса. Врач рассказала, как защититься от чихающих пассажиров в транспорте

Все ограничения, введенные ранее, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.

В России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы разорвать цепочки заболеваемости COVID-19. Губернаторы вправе продлевать этот период в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином регионе.