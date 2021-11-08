МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия подписала с КНР контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета, сообщил в понедельник гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. В оборонпроме назвали срок завершения госиспытаний новейшего танка

"В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт", — сказал Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что российская сторона будет разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему. Проект, по словам гендиректора "Вертолетов России", рассчитан примерно на 13 лет.

Кроме того, холдинг планирует до конца 2025 года произвести более 1100 вертолетов, заявил Богинский на совещании у президента России Владимира Путина.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50 процентов", — сказал Богинский. СМИ: Союзники США против принципа неприменения ядерного оружия первыми

По его словам, чтобы удерживать лидирующие позиции в мире холдинг стремится к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре.

По его словам, мощности холдинга позволяют производить порядка 360 вертолетов в год.