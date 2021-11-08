МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает исключить на 2022 год сухую деминерализованную молочную сыворотку с уровнем деминерализации 90%, которая предназначается для производства детских смесей, из перечня товаров, ввоз которых в Россию запрещен в рамках ответных мер на санкции Запада, проект такого постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Другое предложение — увеличение числа случаев, в которых может ввозиться продукция. Сейчас из продовольственного эмбарго исключена деминерализованная молочная сыворотка, которая предназначается для производства сухих детских молочных смесей (заменителей грудного молока). Согласно проекту, ее предлагается также ввозить "в целях промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску данной продукции".

В случае принятия постановления Минсельхоз должен будет утвердить на 2022 год разрешенный объем ввоза в Россию такой продукции.

Правительство РФ принимало решение об исключении сухой молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90% для производства молочных смесей для детей из списка продовольственного эмбарго в апреле 2020 года (на прошлый год) и в марте 2021 года (на текущий год). В 2020 году разрешенный объем ввоза данной продукции составлял 3 тысячи тонн, в 2021 году — 2 тысячи тонн.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2022 года.