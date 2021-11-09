МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Составлен рейтинг российских регионов по уровню безработицы

"Около 60% россиян назвали самой простой профессию курьера. Половина (50%) опрошенных отметили деятельность охранника, а 48% — грузчика", — говорится в исследовании. Треть участников исследования считают нетрудными специальности проводника и бортпроводника, еще 26% назвали легкой профессию актера.

Деятельность маркетолога считает несложной каждый шестой россиянин. Чуть меньше (15%) респондентов назвали работу спортсмена и дизайнера. "Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент отметил профессию строителя", — отмечается в исследовании.

Среди причин, по которым они считают эти профессии легкими, респонденты назвали отсутствие требований в специализированном образовании (55%), отсутствие "умственной нагрузки" (46%) и невысокий уровень ответственности работника (29%). Кроме того, опрошенные отметили, что простыми названные виды деятельности делают отсутствие тяжелого физического труда и эмоционального напряжения, так считают 22% и 19% соответственно.

В то же время почти каждый десятый участник опроса считает, что простых профессий не бывает.

Компания проводила исследование в ноябре среди 6000 экономически активных россиян старше 18 лет по всей России.