МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В России предложили переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних, передает RT. В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых

С соответствующей инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественный деятель отметил, что программа материнского капитала оказывает позитивное воздействие на демографическую ситуацию, но для достижения большего эффекта меры поддержки нужно расширять.

По его мнению, такой мерой могла бы стать практика открытия банковских счетов для новорожденных граждан с последующим начислением на них определенных средств из федерального бюджета. Этими средствами молодые люди смогли бы воспользоваться по достижении восемнадцатилетия.

"В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — пишет Петунин.

Средства, оставшиеся после выплат новорожденным, предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

Петунин напомнил, что схожая практика поддержки новых поколений действует в ряде нефтедобывающих стран, а реализация такой идеи в России повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости.