МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на поставку березовой фанеры из России, об этом говорится в сообщении в Официальном журнале Европейского союза.

Евркомиссия решила ввести постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России. Они будут действовать вместо временных пошлин, установленных с июня 2021 года.

Размер постоянных пошлин будет отличаться от временных.

В частности, для предприятий крупнейшего в мире производителя фанеры "Свеза" бизнесмена Алексея Мордашова размер пошлины снижен с 15,9% до 14,4%.

Для Вятского фанерного комбината (принадлежит Segezha Group Владимира Евтушенкова) — с 15,7% до 14,85%.

Напомним, что Россия является основным поставщиком березовой фанеры в страны Европу. В допандемийном 2019 году объем импорта в страны ЕС составил 1,082 млн куб. м. на 145 миллионов евро.