Единому госзаказчику не хватает денег на достройку объектов
Единый госзаказчик в сфере строительства обнаружил дефицит финансирования около 70 миллиардов рублей
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Недвижимость. Единый госзаказчик в сфере строительства в ходе анализа состояния принятых объектов выявил дефицит финансирования примерно в 70 миллиардов рублей, сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству гендиректор Единого госзаказчика Карен Оганесян.
"Есть вопросы недофинансирования. Мы провели анализ переходящих объектов, дефицит составляет порядка 70 миллиардов рублей. Часть этого дефицита по решению правительства и Минфина уже покрыта, по части ведется работа", — сказал он.
По словам Оганесяна, из 125 принятых от шести дирекций объектов примерно по 50 уже начаты работы, причем около 20 из них — долгострои. Ещё порядка 50 находятся в проектировании, добавил он.
Единый заказчик должен контролировать возведение объектов капстроительства, финансирование которых ведется за счет федерального бюджета. Всего организация работает с более чем 150 объектами капитального строительства образования, культуры, спорта и здравоохранения на территории 58 регионов.