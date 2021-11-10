МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Недвижимость. Единый госзаказчик в сфере строительства в ходе анализа состояния принятых объектов выявил дефицит финансирования примерно в 70 миллиардов рублей, сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству гендиректор Единого госзаказчика Карен Оганесян. Минстрой предложил расширить поддержку строительных господрядчиков

"Есть вопросы недофинансирования. Мы провели анализ переходящих объектов, дефицит составляет порядка 70 миллиардов рублей. Часть этого дефицита по решению правительства и Минфина уже покрыта, по части ведется работа", — сказал он.

По словам Оганесяна, из 125 принятых от шести дирекций объектов примерно по 50 уже начаты работы, причем около 20 из них — долгострои. Ещё порядка 50 находятся в проектировании, добавил он.

Единый заказчик должен контролировать возведение объектов капстроительства, финансирование которых ведется за счет федерального бюджета. Всего организация работает с более чем 150 объектами капитального строительства образования, культуры, спорта и здравоохранения на территории 58 регионов.