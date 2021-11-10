ВАРШАВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович сообщила журналистам об огромной очереди из грузовиков, образовавшейся в среду на польско-белорусской границе после закрытия пункта пропуска в Кузнице.

В понедельник сообщалось, что Варшава со вторника закрывает автодорожный пункт пропуска в Кузнице через границу с Белоруссией в связи с ситуацией с мигрантами. Грузовой транспорт перенаправляется на другие пункты пропуска.

По словам Зданович, время ожидания на пограничном переходе в Бобровниках составляет 39 часов, при этом очередь составляет около 25 километров.