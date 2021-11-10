БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Общий суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии от 2017 года оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает суд. Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 миллиона рублей

"Суд ЕС общей юрисдикции в значительной степени отклоняет иск Google против решения Еврокомиссии, установившего злоупотребление доминирующим положением", — говорится в Twitter.

Суд "оставляет в силе штраф в размере 2,42 миллиарда евро", отмечается в сообщении.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку компания отдавала предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

Google в том же году начала оспаривать это решение Еврокомиссии.