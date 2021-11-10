МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС 12 ноября, будут обсуждаться вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого ноября Владимир Путин примет участие в очередном саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), который пройдет в формате видеоконференции под председательством Новой Зеландии. В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года", — говорится в сообщении.