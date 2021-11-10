МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, Киев готов к соответствующему сценарию, заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", — заявил Данилов.