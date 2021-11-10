МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России со 2 по 8 ноября замедлилась до 0,09%, с начала года потребительские цены выросли на 6,62%, сообщает Росстат.

"За период со 2 по 8 ноября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,62% (справочно: ноябрь 2020 года — 100,71%, с начала года – 104,05%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,21%, а перед этим — 0,28%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизтопливо — на 0,6%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,39%, проживания в хостелах — на 0,8%, в гостиницах с тремя звездами — на 4,44%, с четырьмя-пятью — на 4,67%. Стоимость путевок в санатории снизилась на 0,22%. В то же время стоимость проживания в однозвездочных гостиницах и мотелях выросла на 0,33%, в гостиницах с двумя звездами — на 0,04%.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 1%, металлочерепицу — на 0,4%.