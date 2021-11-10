МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Союз экспортеров зерна не ожидает, что квота на экспорт зерна из России во второй половине 2021-2022 сельскохозяйственного года (то есть в первой половине 2022 календарного года) будет введена раньше середины февраля, сообщил РИА Новости председатель правления союза Эдуард Зернин. Минсельхоз ожидает стабилизации цен на продукты в России

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее в среду сообщил, что для обеспечения потребностей российского рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение квоты на экспорт зерна, в рамках которой предусматривается и отдельная квота для пшеницы. В текущем году Россия вводила квоту на экспорт пшеницы, ржи и ячменя на период с 15 февраля по 30 июня, ее объем составлял 17,5 миллиона тонн.

"Что касается сроков введения квоты на вторую половину сезона 2021-2022, то мы не ожидаем их раньше середины февраля, как это было и в прошлом сезоне. Дело в том, что свод и сверка экспортной статистики требует определенного времени. 15 февраля — разумный срок, приемлемый как для государства, так и для экспортеров", — сказал Зернин.

Глава Минсельхоза в среду также заявил, что формулы плавающих пошлин на экспорт из России зерновых культур и подсолнечного масла могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае роста цен на товары.

В частности, в России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Председатель правления Союза экспортеров зерна отметил, что фактически речь идет о донастройке механизма ценового демпфера. "Минсельхоз, совместно с другими ведомствами, действует на опережение и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское зерно превысит планку в 400 долларов", — указал Зернин.

"К сожалению, не исключено, что в сложившейся ситуации энергетического кризиса в Европе и снижения объема предложения минеральных удобрений на мировом рынке некоторые страны — экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены пересмотреть прогнозы урожая в сторону понижения, что приведет к росту мировых цен на базовые продукты питания, включая зерно", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что вариантов изменения формулы расчета пошлины не так много. "Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас составляет 200 долларов для пшеницы и 185 долларов для ячменя и кукурузы. Второй вариант — пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта над необлагаемым порогом, а большая величина", — сказал председатель правления союза.