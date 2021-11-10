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Кабмин обсудит запрет на использование иностранных ГИС органами власти
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Правительство России в четверг обсудит запрет на использование иностранных геоинформационных программных средств для обработки данных органами госвласти и местного самоуправления... ПРАЙМ, 10.11.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит запрет на использование иностранных геоинформационных программных средств для обработки данных органами госвласти и местного самоуправления РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Так, на заседании планируется рассмотреть поправки в закон "О геодезии, картографии и пространственных данных…" и Земельный кодекс РФ.
"Законопроект предусматривает… введение запрета на использование иностранных геоинформационных программных средств для обработки пространственных данных органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также подведомственными им организациями", — говорится в сообщении.
Кроме того, проектом предусматривается установление особенностей организации картографической деятельности и использования геоинформационных программных средств, включая защиту пространственных данных, а также возложение обязанности на юрлица, организующие геодезические и картографические работы, направлять полученные в результате работ сведения в федеральный фонд пространственных данных.