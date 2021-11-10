Дефицит федерального бюджета США уменьшился в октябре перед дебатами о лимите госдолга
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ /Dow Jones. Дефицит бюджета федерального правительства США в октябре составил 165 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года, благодаря более высоким налоговым и иным поступлениям и сокращению расходов.
Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов США, доходы правительства в октябре выросли на 19% по сравнению с октябрем прошлого года, составив без коррекции на календарные факторы 284 млрд долларов. Это рекордная сумма поступлений для октября.
Федеральные расходы в октябре упали на 14% до 449 млрд долларов. Расходы Министерства труда сократились особенно сильно, что в Министерстве финансов отчасти объясняют завершением специальных программ поддержки безработных, принятых после начала пандемии.
В октябре предыдущего финансового года дефицит бюджета федерального правительства составлял 284 млрд долларов.
Рост доходов отражает увеличение поступлений от федеральных налогов. Сумма налогов на заработную плату выросла в октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года отчасти из-за роста занятости от низкого уровня, наблюдавшегося на ранних этапах пандемии.
Сумма поступлений от корпоративных налогов тоже выросла, что является продолжением текущего тренда, сообщают в Министерстве финансов.
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https://1prime.ru/state_regulation/20211110/835182912.html