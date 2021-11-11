МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Северный завоз продовольствия на Чукотку, где из-за проблем с навигацией отмечался дефицит в магазинах, выполнен на 87,3%, до конца ноября продукты доставят во все населённые пункты региона, сообщает окружное правительство. Чукотка получит инфраструктурный кредит

Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости занялась рабочая группа Минтранса РФ, проверку проводит транспортная прокуратура России.

"Северный завоз продовольствия в Чукотский АО выполнен на 87,3%. Из запланированных 14,8 тысячи тонн доставлено 12,9 тысячи тонн продовольственных товаров. Ещё 1083 тонны продуктов в пути, а 800 тонн загружаются на суда в портах Архангельска и Владивостока. До 25 ноября планируется выйти на плановые объемы завоза всех грузов, поставляемых на регулярной основе", — говорится в сообщении.

Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что ход северного завоза — на постоянном контроле. "С завозом продуктов в восточные районы Чукотки справились, сейчас в зоне особого внимания Певек. Там складывается сложная ледовая обстановка, есть несколько проработанных решений по завозу, продолжаем доставку грузов. Причём не только продуктов. Идут и генгрузы, и техника, и грузы для инвестпроектов. Безусловно, первоочередное внимание продовольствию", — сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.

На 10 ноября в северо-восточном секторе Северного морского пути, к которому относится порт Певека, уже требуется ледокольное сопровождение. Поддержку оказывают ледоколы "Новороссийск" и "Спасатель Заборщиков".

Сейчас на Чукотке работают несколько судов, пришедших с восточной и западной стороны. Из Владивостока в Анадырь сегодня прибыл теплоход "Сергей Гаврилов", он доставил 75 контейнеров с продуктами. Теплоход "Пионер" доставил в посёлок Эгвекинот 46 контейнеров с продуктами и товарами народного потребления.

По данным властей региона, 11-12 ноября ожидается прибытие в Эгвекинот теплохода "Дежнёв" с 25 контейнерами с продуктами, медикаментами и строительными материалами. Из Архангельска в Певек пришли теплоход "Шелехов" с 3 900 тоннами груза и теплоход Турухан" с 5 700 тоннами груза. В ожидании разгрузки в порту Певека находятся теплоходы "Константа" и "Радик Баширов" с грузом свыше 10 000 тонн, из которых 25 контейнеров с продуктами питания.

"До конца ноября 2021 года продукты и товары массового потребления в необходимом количестве будут доставлены во все населенные пункты Чукотского АО", — отмечают власти. Департамент промышленной политики Чукотского АО предусмотрел меры, чтобы не допустить подобную ситуацию в следующем году. Предварительная работа со всеми заинтересованными организациями на следующий год уже начата, говорится в сообщении.