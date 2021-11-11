МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает необходимым провести работу совместно с крупными застройщиками по формированию плана потребности в арматуре с горизонтом до пяти лет для эффективного урегулирования ценового вопроса, заявил статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов. Минпромторг выделит субсидии двум компаниям на покупку новых судов

Министерство отметило в октябре резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в России. Так, по данным Минпромторга, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября увеличилась на 39% — до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС с 57 тысяч рублей. Замминистра указал, что новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров.

"Дополнительный фактор волатильности стоимости арматуры связан с отсутствием у металлургов понимания даже краткосрочных планов девелоперов. Это не позволяет прогнозировать потребность строителей в металлопродукции и адаптировать под нее производственные задачи", — сказал Евтухов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Замглавы Минпромторга указал, что министерство совместно с металлургическими предприятиями готово обеспечить поставку необходимых объемов продукции, а также возможность заключения прямых долгосрочных контрактов с формулой цены, с жесткими взаимными обязательствами.

"Но для эффективного урегулирования вопроса цены на арматуру необходимо совместно с крупными застройщиками провести работу по формированию плана потребности в этой продукции с горизонтом до пяти лет. Это обеспечит возможность прямой контрактации металлургов и девелоперов, в том числе с предоставлением скидок (которые, металлурги-производители, кстати, охотно предоставляют)", — добавил Евтухов.

Он указал, что Минпромторг продолжит системную работу с потребителями по переходу от закупок металлопродукции со спота на закупки по прямым контрактам, в том числе с дисконтированными ценами. "Добавлю, что нашим ведомством еженедельно ведется сбор информации о потребности регионов в металлопродукции", — сказал замглавы министерства.

"Также в еженедельном режиме выстроена совместно с аналитическим центром при правительстве система мониторинга цен на внутреннем и внешних рынках с целью прогнозирования ценовой ситуации на 8 недель вперед. Пока наши оценки ситуации совпадают с теми прогнозами, что дают эксперты", — заключил он.