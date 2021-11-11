МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ может рассмотреть возможность сохранения пошлин на экспорт из России отдельных видов металлургической продукции в случае продолжения роста цен у производителей на российском рынке, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на фанеру из России

"В случае продолжения роста цен у производителей на внутреннем рынке считаем возможным рассмотреть вопрос сохранения (в том числе увеличения) вывозных таможенных пошлин на экспорт отдельных видов металлопродукции", — сказал Евтухов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Замминистра напомнил, что в отношении широкой номенклатуры продукции черной металлургии, а также продукции из алюминия и меди с 1 августа по 31 декабря введены вывозные таможенные пошлины.

"Помимо сдерживания цен на внутреннем рынке данная мера за три месяца принесла в бюджет дополнительно почти 45 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку металлоемких отраслей, и прежде всего строительного сектора", — добавил замглавы Минпромторга.

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

Для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина составляет не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов.