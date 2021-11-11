МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за девять месяцев 2021 года составила 10,911 миллиарда долларов после убытка в 1,94 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Минпромторг хочет повысить пошлину на экспорт лома черных металлов

Прибыль на акцию составила 9,52 доллара после убытка в 1,73 доллара год назад. Выручка поднялась на 42,7% — до 55,765 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала ArcelorMittal получила чистую прибыль в 4,621 миллиарда долларов после убытка в 261 миллион долларов годом ранее, прибыль на акцию составила 4,17 доллара после убытка в 0,21 доллара. Выручка компании по итогам квартала выросла в 1,5 раза — до 20,229 миллиарда долларов.

Добыча железной руды за январь-сентябрь текущего года уменьшилась на 12,2% и составила 37,5 миллиона тонн. За третий квартал компания добыла 13 миллионов тонн руды, что на 12,2% меньше показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали за девять месяцев незначительно сократилось — до 52,6 миллиона с 52,7 миллиона тонн годом ранее, в третьем квартале — осталось на уровне 17,2 миллиона тонн.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel.