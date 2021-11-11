МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский экспорт черных металлов в январе-сентябре 2021 года вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,141 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Минпромторг хочет повысить пошлину на экспорт лома черных металлов

Объем экспорта чугуна увеличился на 2% — до 2,986 миллиона тонн, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 23,2%, до 12,448 миллиона тонн.

В денежном выражении экспорт черных металлов в отчетном периоде вырос на 87,6% — до 21,971 миллиарда долларов. В том числе стоимость поставок чугуна возросла на 63,5% — до 1,47 миллиарда долларов, полуфабрикатов — в два раза, до 7,409 миллиарда долларов.

В сентябре экспорт черных металлов вырос по сравнению с предыдущим месяцем в физическом выражении на 34,5%, до 3,538 миллиона тонн, в денежном — на 29,2%, до 2,78 миллиарда долларов.