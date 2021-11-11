МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российская компания "ВТБ Лизинг" в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по МСФО на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 миллиардов рублей, сообщает компания. "Ъ": ВТБ может купить вторую крупнейшую в России киносеть

"Чистая прибыль "ВТБ Лизинга" по итогам 9 месяцев 2021 года составила 11 миллиардов рублей, что на 9,9% превышает показатель аналогичного периода 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО", — сообщает компания.

Уточняется, что выручка компании по итогам трёх кварталов выросла на 2,5% и составила 44,5 миллиарда рублей, а консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 8,2%, до 491,8 миллиарда рублей. Компания за девять месяцев увеличила объём нового бизнеса на 77%, до 168,1 миллиарда рублей (с НДС), из которого 33% пришлось на железнодорожную технику, 21% — на легковые автомобили, 20% — на грузовой транспорт и 19% — на спецтехнику.

"Мы позитивно оцениваем достигнутые результаты бизнеса за девять месяцев: мы идём с превышением запланированных показателей как по объёму, так и по доходности нового бизнеса, при этом наши риск-метрики также находятся в пределах установленных целевых значений. Используя накопленную экспертизу, мы наращиваем объемы сделок в приоритетных железнодорожном и автомобильном сегментах, а также развиваем перспективные ниши морских и речных судов, ИТ- и телеком-, а также медицинского оборудования", — цитирует пресс-служба главу "ВТБ Лизинга" Дмитрия Ивантера.