МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва будет реагировать, если Евросоюз введет санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Евросоюз готовится ввести санкции против "Аэрофлота"

Ранее Блумберг сообщил, что власти ЕС обсуждают возможность ввода санкций против российской авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии. Этот пакет связан с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Грушко отметил, что возможное введение санкций лишь ухудшит ситуацию и создаст препятствия для возможности нормального разговора.

"В любом случае этот шаг не будет приближать решение тех проблем, которых так боится Евросоюз. В данном случае требуется совершенно иное. Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", — сказал он журналистам РИА Новости.