МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что информация об участии или содействии авиакомпании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Кроме того, отмечается, что данные о санкциях могут негативно сказаться на деятельности компании. Акции "Аэрофлота" падали на 2,3% на новостях о возможных санкциях ЕС

Авиакомпания не производит регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск.

"Аэрофлот" — крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию", — отмечает компания.

Также отмечается, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию Россию на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных российских виз.

В четверг ранее Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что ЕС планирует ввести санкции против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Авиакомпания после публикаций о причастности к перевозке мигрантов заявила, что будет защищать свои интересы и интересы ее акционеров всеми возможными законными способами.

"Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании", — сказано в сообщении пресс-службы.