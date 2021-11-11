МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Экономика еврозоны восстанавливается после спровоцированной пандемией рецессии быстрее, чем ожидалось, и в ЕС пересмотрели прогнозы роста активности на 2021 год в целом в сторону повышения. Об этом свидетельствует отчет Еврокомиссии, представленный в четверг.

При этом появляются новые факторы, негативно влияющие на импульс восстановления экономики региона, считают в Еврокомиссии. Глобальные нарушения в цепочках поставок и высокие цены на энергоносители отразятся на активности в следующем году.

Согласно пересмотренным прогнозам Еврокомиссии, совокупный ВВП 19 стран региона в 2021 году вырастет на 5,0%, а не на 4,8%, как ожидалось в июле. В 2022 году темпы роста экономики еврозоны замедлятся до 4,3%, тогда как ранее прогнозировалось их ослабление до 4,5%. Экономика еврозоны увеличится на 2,4% в 2023 году, полагают в Еврокомиссии.

"Предпринятые нами меры, смягчившие удар со стороны пандемии, а также ускорение вакцинации населения, безусловно, внесли свой вклад в этот успех", — сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, добавив, что сейчас не время для самоуспокоения.

Перебои поставок и разрывы производственных цепочек негативно отражаются на активности, особенно в производственном секторе. Более того, после резкого падения в 2020 году цены на энергоносители, особенно на природный газ, в последний месяц стремительно повышались, и теперь они намного превышают предкризисные уровни.

"Нам необходимо решить проблемы с цепочками поставок, а также проблему быстрого роста цен на энергоносители, который негативно отразится на многих домохозяйствах и компаниях еврозоны", — добавил Домбровскис.

По его словам, необходимо пристально отслеживать динамику инфляции и менять политику соответствующим образом, если этого потребуют обстоятельства.

Еврокомиссия пересмотрела прогноз инфляции на 2021 год до 2,4% с 1,9%. Также теперь ожидается, что инфляция в еврозоне в 2022 году составит 2,2%, а не 1,4%, как предполагалось ранее. В 2023 году инфляция в еврозоне будет равна 1,4%.

В случае более устойчивых проблем с поставками, а также если компании переложат на плечи потребителей стремительное увеличение расходов на оплату труда, инфляция в еврозоне может превысить прогнозы Еврокомиссии.

В 2022 году импульс со стороны возобновления экономической активности после локдаунов ослабнет, проблемы цепочек поставок станут менее острыми, а цены на энергоносители не будут расти столь стремительно, считают в Еврокомиссии.

Улучшение ситуации на рынке труда, высокий уровень сбережений, благоприятные условия финансирования и реализация плана восстановления европейской экономики окажут поддержку росту экономики региона, добавляют в Еврокомиссии.

По мере роста экономики рынок труда вернется к предкризисным темпам активности в следующем году. В Еврокомиссии ожидают падения безработицы в еврозоне до 7,9% в 2021 году, до 7,5% в 2022 году и до 7,3% в 2023 году.

В 2022-2023 годах в регионе будет создано около 3,4 млн новых рабочих мест, согласно оценке Еврокомиссии.

Улучшение перспектив роста экономики позволяет ожидать более низкого дефицита бюджета региона в 2021 году. Совокупный дефицит бюджета еврозоны в 2021 году должен составить 7,1% от ВВП. Согласно прогнозу, дефицит бюджета еврозоны в 2022 году составит 3,9% от ВВП, а в 2023 году уменьшится до 2,4%.

Влияние пандемии на экономическую активность значительно ослабло, но коронавирус не побежден окончательно, и восстановление экономики сильно зависит от динамики заболеваемости как внутри еврозоны, так и за ее пределами.

"Следует сохранять бдительность и действовать по ситуации, чтобы не позволить негативным факторам нарушить восстановление экономики", — говорит европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.

В свете недавнего всплеска заражений коронавирусом во многих странах нельзя исключать повторного введения ограничительных мер, которые затормозят активность, отметили в Еврокомиссии.

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ