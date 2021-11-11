МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз вряд ли введет санкции против российского "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.Агентство Блумберг в четверг со ссылкой на осведомленный источник написало, что Евросоюз обсуждает введение санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. "Аэрофлот" опроверг информацию о причастности к перевозке мигрантов.

"Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее — против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты", — заявил источник.

Однако новые санкции ЕС могут быть нацелены против ряда белорусских банков и других финансовых организаций, обратил внимание источник.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа перед вводом санкций

Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает.

В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.