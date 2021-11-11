МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

США в конце октября объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стальной и алюминиевой продукции из ЕС в рамках тарифных квот. Эти квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США. И это тот объём, который поставлялся в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, поясняла ранее ЕК.

"Это позволит экспорту стали в США восстановится хотя бы до уровней, которые были зафиксированы до того, как (бывший президент Штатов Дональд — ред.) Трамп ввёл в действие пошлины в рамках "раздела 232". Сейчас объемы экспорта в два раза ниже, чем исторические уровни, следовательно, у нас значительный потенциал для того, чтобы экспорт восстановился", — сказал он.

Домбровскис также отметил, что Евросоюз работает с США над полным устранением этих пошлин и надеется, что это можно будет сделать в течение двух лет.