МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Поставки около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении осуществляются через границу Белоруссии и Польши, где сложилась сейчас напряженная ситуация с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок. В МИД Германии рассказали о расширении санкций ЕС в отношении Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Лукашенко отметил, что через страну идет газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились.

В ЦСР напомнили, что через Белоруссию и Польшу проходит один из основных трансъевропейских автомобильных транспортных коридоров: Берлин – Варшава – Брест – Минск – Смоленск – Москва – Нижний Новгород, а также аналогичный железнодорожный транспортный коридор.

"Через Беларусь и Польшу осуществляются основные внешнеторговые перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии, которые являются важными торговыми партнерами. Через Беларусь и Польшу проходит около 10% всего российского импорта (в натуральном выражении), и около 1% экспорта", — указали в ЦСР.

"Более 90% импорта через польско-белорусскую границу осуществляется автомобильным транспортом, и около 75% экспорта – железнодорожным транспортом", — добавили в организации.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.