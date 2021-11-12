МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ОГК-2 по итогам января-сентября увеличила чистую прибыль по МСФО на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,406 миллиарда рублей, а показатель EBITDA — на 12,9%, до 29,61 миллиарда рублей, сообщила компания. Путин обсудит предотвращение негативного влияния энергетического кризиса

Выручка выросла на 17,7% и составила 104,484 миллиарда рублей. Как поясняет компания, это обусловлено повышением цен реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке, в том числе в отношении энергообъектов, введенных в рамках программы договоров о предоставлении мощности.

Операционная прибыль увеличилась на 19,9%, до 19,233 миллиарда рублей. Операционные расходы возросли на 18,8% по сравнению с девятью месяцами прошлого года — до 85,637 миллиарда рублей.

Кроме того, ОГК-2 за 9 месяцев нарастила EBITDA по МСФО на 12,9%, до 29,61 миллиарда рублей.