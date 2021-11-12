МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 2,14 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. Дума во втором чтении дает кабмину право перераспределять бюджет

В октябре профицит бюджета составил 515,124 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за девять месяцев: профицит составил 1,625 триллиона рублей вместо ранее сообщавшихся 1,444 триллиона рублей.

Объем поступивших доходов за десять месяцев достиг 20,431 триллиона рублей, что составляет 108,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,293 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 13,138 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 18,291 триллиона рублей, или 85% к общему утвержденному годовому объему и 73,4% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-октябрь 13,037 триллиона рублей, или 106,9% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 5,498 триллиона рублей (110,2% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,895 триллиона рублей, или 119,5% к годовому прогнозу.