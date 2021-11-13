МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект выявления и учета граждан, нуждающихся в социальной помощи, сообщается на сайте кабмина. Кабмин обсудит запрет на использование иностранных ГИС органами власти

Отмечается, что механизм будет работать на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения, посредством которой будет производиться расчет среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости. Необходимые данные будут предоставляться Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром и обрабатываться Пенсионным фондом.

Проект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.