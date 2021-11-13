Правительство одобрило механизм учета социально незащищенных граждан
Кабмин РФ одобрил проект выявления и учета граждан, нуждающихся в социальной помощи, на базе ЕГИССО
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект выявления и учета граждан, нуждающихся в социальной помощи, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что механизм будет работать на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения, посредством которой будет производиться расчет среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости. Необходимые данные будут предоставляться Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром и обрабатываться Пенсионным фондом.
Проект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.