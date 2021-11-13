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Над Черным морем засекли четыре самолета-разведчика НАТО
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За прошедкие сутки в воздушном пространстве над Черным морем было обнаружено 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО, сообщает Минобороны России. Согласно сообщению, все... ПРАЙМ, 13.11.2021
экономика, новости, нато, россия, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. За прошедкие сутки в воздушном пространстве над Черным морем было обнаружено 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО, сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению, все полеты были сопровождены воздушно-космическими силами РФ и Черноморского Флота.
Отмечается, что активные действия ВМС США и полетов НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря, где были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных P-8А ВМС США.
Минобороны продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.
Ранее Минобороны РФ сообщало об обнаружении самолета-разведчика ВВС США над Черным морем недалеко от россйской границы.