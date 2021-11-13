МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. За прошедкие сутки в воздушном пространстве над Черным морем было обнаружено 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО, сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению, все полеты были сопровождены воздушно-космическими силами РФ и Черноморского Флота.

Отмечается, что активные действия ВМС США и полетов НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря, где были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных P-8А ВМС США.

Минобороны продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

Ранее Минобороны РФ сообщало об обнаружении самолета-разведчика ВВС США над Черным морем недалеко от россйской границы.