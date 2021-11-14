МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совсем отказываться от бумажных носителей пока не стоит в таких важных сферах, как финансы и недвижимость, рассказали "Парламентской газете" эксперты. Бизнес указал на риски в проекте об электронных дубликатах документов

Ранее "Известия" сообщили о подготовке ко второму чтению поправок в законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. Согласно проекту, банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Минэкономразвития хочет разрешить наиболее крупным банкам уничтожать бумажные оригиналы без подписания клиентом электронного дубликата.

По мнению экспертов, перевод документооборота в электронный формат упростит жизнь банкам и может благоприятно отразиться на стоимости и качестве финансовых продуктов для потребителя. Однако вместе с тем такие изменения чреваты новыми трудностями для россиян.

Например, если банк лишится лицензии и начнется процедура банкротства, клиенту будет трудно доказать наличие долга и его размер без бумажной копии договора, рассказал старший юрист "Легес Бюро" Дмитрий Уваров. Касперская посоветовала сохранять бумажные версии документов

"Недобросовестные сотрудники могут записать на клиентов долги организации, и доказать, что их нет или сумма кредита меньше, бывает проблематично", — пояснил он.

Поэтому специалисты советуют сохранять бумажную копию кредитного договора, даже если долг уже выплачен. Это же касается и документов на недвижимость. Бумаги могут стать важным доказательством в суде.

"Совсем отказываться от бумажных носителей пока не стоит, особенно в таких важных сферах, как финансы и недвижимость", — считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Это особенно чувствительно для нашего старшего поколения, которое зачастую не доверяет цифровым технологиям, либо не имеет доступа к ним", — подчеркнула она.

При этом заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Дмитрий Липин уверяет, что опасения относительно риска утечки оцифрованных данных мало обоснованы, поскольку банковские электронные системы относятся к объектам критической инфраструктуры и за их защищенностью внимательно следят как сами организации, так и органы госбезопасности.