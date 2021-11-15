МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не ожидает высокой доходности Фонда национального благосостояния (ФНБ) после изменения его структуры, но такой цели у фонда и нет, высокая ликвидность его активов важнее, заявил в интервью РИА Новости аудитор Алексей Саватюгин. Госдума во втором чтении повышает порог для инвестирования средств ФНБ

Минфин РФ в июле завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта стерлингов — до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.

"Понятно, что решение о выходе из долларовых активов скорее политическое, чем экономическое, оно связано с геополитическими рисками. Кстати, обращаю внимание, что золотовалютные резервы Банка России в значительной степени инвестируются в долларовые активы. То есть нельзя сказать, что вся Россия уходит от доллара", — сказал Саватюгин.

"Мы не ожидаем какой-то сверхдоходности от ФНБ, но он у нас не для того, чтобы сильно зарабатывать. Одно из базовых требований к активам фонда — это их высокая ликвидность, чтобы в случае каких-то неблагоприятных, непредвиденных событий быстро мобилизовать средства. Поэтому ликвидность важнее, чем доходность", — указал аудитор.

Саватюгин также отметил, что средства ФНБ вложены не только в зарубежные активы. "Есть и рублевые — акции Сбербанка, "Аэрофлота", например. Сбербанк — устойчивая, хорошая компания, платит большие дивиденды", — продолжил собеседник агентства.

Он добавил, что у Счетной палаты были предложения о либерализации вложений ФНБ, которая нужна для повышения доходности. "В качестве примера можно брать норвежский или азербайджанский фонды, у которых очень широкая инвестиционная декларация. Но у нас не только Банк России консервативен, но министерство финансов тоже. И они хотят обезопасить себя от всех возможных рисков — макроэкономических, геополитических, внешних, внутренних. В конце концов, они за это отвечают", — заключил аудитор.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.