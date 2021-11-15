КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале текущего года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на сайте Госстата страны в понедельник. Украинцам пообещали "самую сложную зиму" из-за действий правительства

"Реальный ВВП в III квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2020 года – на 2,4%", — говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк (центробанк) Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%.

Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%. Документ также предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов) и средний курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году — 27 гривен за доллар).