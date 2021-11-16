МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ситуации вокруг трубопровода "Северный поток-2", с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также с "наращиванием" численности вооруженных сил РФ, являются связанными. Он считает, что во всем этом "замешана" Россия. Глава "Нафтогаза" пояснил, сколько будет стоить Киеву "Северный поток-2"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на заявление МИД Польши об "эксплуатации" РФ кризиса на польско-белорусской границе, заявила, что действия МИД Польши являются ложью и манипулированию фактами. По словам Захаровой, это ведёт к усилению напряжённости в Европе. В российском МИДе также опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.

МНЕНИЕ КУЛЕБЫ

Кулеба заявил, что "Северный поток 2" для Украины является вопросом безопасности. "Мы думаем, что использование мигрантов против Белоруссии, ситуация вокруг "Северного потока 2", кампании по дезинформации, наращивание Россией военной мощи — все это части более широкой картины. Россия замешана во всех этих ситуациях", — сказал он в интервью газете Financial Times.

Он рассчитывает, что союзники Украины будут работать над мерами по "сдерживанию" России с целью недопущения военных действий.