МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре вырос на 1,6% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Розничные продажи в США в октябре выросли лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали увеличения показателя на 0,7%.

Загрузка промышленных мощностей в США в октябре поднялась до 76,4% с уровня сентября в 75,2%, что на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали показатель на уровне в 75,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.