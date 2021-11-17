МАГАДАН, 17 ноя — ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области с начала года добыли 45,43 тонны золота, опередив показатели за аналогичный период прошлого года на 6%, следует из сообщения местного правительства. Золото символически дорожает в рамках коррекции

"Недропользователями региона добыто 45,43 тонны золота и 544,23 тонны серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросла на 2,55 тонны. Добыча серебра по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на 55,39 тонны", — говорится в сообщении.

Поясняется, что прирост добычи обеспечили рудные месторождения, а лидером стал Тенькинский городской округ, где добыли его больше 19,32 тонны. Добыча россыпного золота в области всего составила 18,55 тонны.