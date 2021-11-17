МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 10 лет 4,2% с 3,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась лучше прогноза

За октябрь потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,3% в сентябре.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,9%, месячную — 0,8%. Годовой показатель, по данным статбюро, достиг рекордного значения за 10 лет.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил по итогам сентября 3,8% после 2,9% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре.