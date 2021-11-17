МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ в ходе совещания по развитию генетических технологий в России заявил, что нужно оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественного оборудования для генетических исследований в РФ.

"Потребность в нем (в оборудовании — ред.) со стороны науки, медицинских организаций, диагностических лабораторий постоянно растет. И в этой связи считаю необходимым оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественных приборов и расходных материалов для генетики", — сказал он.