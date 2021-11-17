МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18%, с начала года потребительские цены выросли на 6,81%, сообщает Росстат.

"За период с 9 по 15 ноября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала ноября — 100,3%, с начала года — 106,81% (справочно: ноябрь 2020 года — 100,71%, с начала года — 104,05%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,09%, а перед этим — 0,21%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизтопливо — на 1%.

Средняя стоимость проживания в хостелах снизилась на 1,01%, в двухзвездочных гостиницах — на 0,16%, в трехзвездочных — на 4,51%. Средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью звездами снизилась на 4,69%. Одновременно стоимость поездки на отдых в Турцию и проживания в домах отдыха и пансионатах выросла на 0,49%, путевок в санатории — на 0,41%, проживания в однозвездочных гостиницах и мотелях — на 0,25%.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,6%, металлочерепицу и обрезные доски — на 0,1%.