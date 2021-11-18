МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор намерен провести в первом квартале 2022 года инспекцию бразильских предприятий для увеличения поставок мяса в Россию, сообщило министерство сельского хозяйства Бразилии. Эксперты оценили возможность перехода россиян на растительное мясо

Министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста приехала в Россию, чтобы обсудить вопросы взаимодействия двух стран в сфере АПК.

"Министр встретилась в Москве с главой Россельхонадзора Сергеем Данквертом, который пообещал осуществить в первом квартале 2022 года визит специалистов (ведомства) для инспекции новых мясных заводов Бразилии с целью разрешения экспорта", — говорится в сообщении министерства.

Россия хочет с января разрешить беспошлинный ввоз в РФ до 200 тысяч тонн замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тысяч тонн свинины в течение первого полугодия 2022 года. Вопрос находится на рассмотрении совета ЕЭК.

"Этим (беспошлинным ввозом в рамках квот — ред.) может воспользоваться Бразилия", — отмечает министерство.